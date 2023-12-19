Молодой мужчина выпал из трактора и погиб в Пензенской области
Молодой мужчина выпал из трактора и погиб в Малосердобинском районе Пензенской области. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Трагедия произошла в ночь на 17 декабря в селе Старое Славкино. 33-летний пассажир трактора во время движения выпал из кабины и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-пресс». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.