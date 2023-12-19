Эксперт рассказал о способах пополнения личного состава ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит личного состава. Одним из способов его пополнения является привлечение к боевым действиям женщин. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал во вторник, 19 декабря.

«Ну а что они хотели? Это боевые действия, это серьезно. Генералы постоянно говорят о нехватке людей, снарядов, ракет, но а зачем тогда было влезать? В следующем году, наверное, женщин будут призывать. Не хватает ресурса человеческого», — сказал военный в беседе с Lenta.Ru.

При этом Дандыкин подчеркнул, что конфликт всё еще далек от завершения.

«Думаю, пополнять ряды будут не за счет иностранных военных, а за счет собственных ресурсов, за счет женщин», — заключил он.

В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ несут большие потери, в том числе ранеными, взятыми в плен и пропавшими без вести.

При этом многие украинцы уклоняются от мобилизации.

«Значительная часть населения не хочет воевать. Средний возраст призывников сейчас — 43 года. Это указывает на то, что ситуация с личным составом крайне тяжелая», — подчеркнул он.

Военный не исключил проведения мобилизации силовым путем, а также массового призыва женщин, которых планируют уравнять в мобилизационных правах с мужчинами.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун предположила, что ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин, передает RT.

Парламентарий отметила, что необходимо определиться с категориями женщин, которые подлежат мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий, передает НСН.

Политолог Евгений Михайлов в комментарии телеканалу «360» назвал идею украинских властей продолжением программы по уничтожению нации.

Днем ранее издание The Economist написало, что украинцы не стремятся идти на службу, поэтому ВСУ испытывают недостаток бойцов. Министерство обороны страны осознает проблему и начало работу над новой стратегией мобилизации. Реформы будут направлены на формирование цифрового реестра, чтобы новобранцы могли сами определить, где они будут служить. Также планируется разработка более четкой системы отдыха и ротаций.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

29 ноября в Днепре (ранее Днепропетровск) на Украине выписали повестку о явке в военкомат 86-летней женщине с медицинским образованием. С 1 октября 2023 года на Украине вступило в силу постановление о том, что женщины-медики и фармацевты должны встать на воинский учет.

14 октября всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы Украины для обновления данных.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.