«Газпром» указал на растущие риски энергетической безопасности в Европе

В Европе, особенно в зимние месяцы, значительно повышаются риски энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении компании «Газпром», опубликованном 19 декабря.

Так, отмечается, что за 11 месяцев 2023 года потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 млрд куб. м, теперь этот показатель находится на уровне 1996 года. При этом, в отличие от 2022 года, добыча газа уменьшается.

«По итогам 11 месяцев 2023 года она снизилась на 18 млрд куб. м, в том числе у основного производителя — Норвегии — на 9 млрд куб. м», — добавили в сообщении.

Ранее, 15 декабря, замглавы департамента и начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на форуме «Газ России – 2023» заявил, что снижение цен на газ в Европе не поможет стабилизировать промышленный сектор в регионе. Также он подчеркнул, что эффект от недальновидной политики глав ЕС европейцы могут ощутить уже сейчас. В частности, происходят деиндустриализация Европы и сокращение производства в энергоемких отраслях.

До этого, 14 декабря, в рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин рассказал о продолжении поставок газа в Европу. Он подчеркнул, что «Газпром» является надежным поставщиком и выполняет все обязательства перед европейскими странами, несмотря на ограничения работы газопроводов со стороны европейских стран.