Брюссельский торг

Вечером 18 декабря Европейский союз после напряженного и многомесячного обсуждения согласовал 12-й пакет санкций против России. Структура и содержание введенных ограничений говорят о том, что ЕС пытается двигаться одновременно в двух направлениях. С одной стороны, расширять меры на оставшиеся области сотрудничества с Россией и российским бизнесом. С другой стороны, пытаться сделать исполнение санкционного курса более «глубоким» с точки зрения применения введенных ранее ограничений и исправления ошибок, допущенных в прежних пакетах.

В центре 12-го санкционного пакета находится давно анонсированный запрет российских алмазов. Он состоялся, несмотря на сопротивление Бельгии, мужественно защищавшей интересы «бриллиантового квартала» в Антверпене перед «брюссельской бюрократией». Теперь вводится прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России, а также запрет на импорт российских алмазов, которые были обработаны в третьих странах. Правда, реализация этой меры будет поэтапной, поскольку механизмы мониторинга и отслеживания, которые планируют применить евробюрократы, могут не успеть за принятыми санкционными решениями.

Вторая составляющая пакета — это ужесточение экспортно-импортного контроля и расширение списка санкционированных товаров. Так, в него попали экспорт в РФ литиевых батарей, импорт алюминиевой проволоки, продление ограничений на импорт стали и так далее. В этот же блок можно отнести и борьбу с параллельным импортом в РФ. И наконец, третья составляющая пакета — это новый список из 140 санкционированных юридических и физических лиц, который получился весьма широким: от телеканала «Спас» до Российского общества «Знание».

Исходя из хода обсуждения и содержащихся в регламенте Совета ЕС ограничений, можно сделать три вывода относительно динамики санкционной политики союза.

Во-первых, продолжение санкционного курса ЕС в отношении РФ всё более явно становится предметом торга, выливаясь уже и в публичную плоскость. Пример Венгрии, достаточно громко оспаривающей направления и результаты санкционного давления ЕС в отношении России, стал заразительным для Австрии. Временное исключение Райффайзенбанка из украинского списка «спонсоров войны» стало фактором разблокировки пакета. Тот факт, что санкционный курс в отношении РФ представляется разменной монетой для «малых» и «средних» стран ЕС в их диалоге с Брюсселем, теперь заметен и невооруженным глазом.

Давление институтов ЕС при поддержке США на страны-члены продолжает вступать в противоречие с экономической рациональностью, защитой собственного бизнеса и, наконец, национальным интересом, как в случае Бельгии. Как результат, в перспективе возможно увидеть яркие демарши стран — членов ЕС и беззастенчивое стремление вступить в торг с Западной Европой и европейскими институтами «малых» стран на фоне исчерпания санкционного воображения руководства союза. Принятие и следование санкционному курсу в ЕС как предмет внутреннего сплочения уже не работает в той мере, как это работало в прошлом году.

Во-вторых, уточнение санкционного законодательства, которое продолжается на протяжении последних трех пакетов, помогает вернуть элементы здравого смысла в санкционную политику. Например, послабления на импорт предметов личного пользования в Евросоюз. Хотя степень этого послабления будет зависеть от имплементации регламентов Совета ЕС на национальном уровне.

В-третьих, союз демонстрирует новый подход к снаряду в том, что касается поиска обоснования для конфискации российской собственности на его территории. Так, теперь в особых случаях стране — члену ЕС позволяется конфисковать актив российского подсанкционного лица. Но при условии, что компенсация за такое изъятие будет заморожена, то есть будут возможны «откат назад» и выплата компенсации в случае, если подобный шаг будет оспорен.

Наконец, эффективность новых ограничений неочевидна. Влияния на отдельные отрасли экономики РФ и уж тем более системного воздействия на всю экономическую систему России они не несут. Так, к примеру, введенные меры лишь усилят ориентацию «Алросы» на Индию, что снизит заложенные ЕС негативные эффекты для крупнейшего российского экспортера алмазов. Однако анализ эффектов введенных со стороны Евросоюза ограничений требует дополнительного и тщательного мониторинга.

Автор — академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ

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