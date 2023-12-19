ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 20 декабря на уровне 90,087 рубля. Об этом 19 декабря сообщил регулятор на своем сайте.

Стоимость валюты упала на 0,37% по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро установлен на уровне 98,5764 рубля, опустившись на 0,18%. Курс юаня составит 12,579 рубля, что на 0,06% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Ранее, 15 декабря, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что до конца года курс рубля будет торговаться в диапазоне 87–92 за доллар, 95–101 за евро и 12,2–12,9 за юань. При этом в I квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до 85 за доллар, 93 за евро и 12 за юань.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.

12 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков сообщил «Известиям», что до конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.