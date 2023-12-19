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ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Банк России установил официальный курс доллара на 20 декабря на уровне 90,087 рубля. Об этом 19 декабря сообщил регулятор на своем сайте.

Стоимость валюты упала на 0,37% по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро установлен на уровне 98,5764 рубля, опустившись на 0,18%. Курс юаня составит 12,579 рубля, что на 0,06% меньше по сравнению с предыдущим днем.

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Ранее, 15 декабря, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что до конца года курс рубля будет торговаться в диапазоне 87–92 за доллар, 95–101 за евро и 12,2–12,9 за юань. При этом в I квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до 85 за доллар, 93 за евро и 12 за юань.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.

12 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков сообщил «Известиям», что до конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.

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