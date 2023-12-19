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Глыба льда упала на 3-летнюю девочку в Ярославле

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Фото: Управление СК РФ по Ярославской области
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В Кировском районе Ярославля на 3-летнюю девочку с крыши здания сошла снежная глыба. Об этом 19 декабря сообщила «Известиям» представитель СК России по Ярославской области Алена Корчагина.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка», — заявила она.

Ребенка госпитализировали, степень тяжести вреда здоровью устанавливается.

По словам Корчагиной, в настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, в том числе ответственных за своевременную уборку снега с крыш сооружений.

В ведомстве призвали организации ЖКХ и региональные органы власти своевременно очищать крыши зданий от снега и сосулек, а также ограничить проход граждан в опасных зонах вдоль крыш зданий.

«Необеспечение указанных мер в случае наступления последствий для граждан влечет уголовную ответственность», — подчеркнула Корчагина.

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Ранее в тот же день глыба льда рухнула на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге. Двухлетний ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте происшествия и рассказала, что прямо на ее глазах с крыши сошла еще одна глыба льда. Она отметила, что находиться там «достаточно страшно».

До этого, 18 декабря, также в Санкт-Петербурге в результате падения наледи с 7-го этажа жилого дома скончался мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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