Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч военнослужащих с начала СВО
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) составили более 383 тыс. военнослужащих, заявил 10 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, в это число входят убитые и раненые.
«С начала спецоперации потери <...> 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — проинформировал министр.
В ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тыс. военнослужащих, уточнил Шойгу. За это же время Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков.
Также он обратил внимание на то, что в 2022 году 54 страны объявили о военных поставках киевскому режиму, однако вооружение и военная техника поступают из 15 государств. Всего Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд.
Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек погибшими и ранеными. Глава государства добавил, что Россия идет к достижению целей СВО и что все поставленные задачи будут реализованы.
В сентябре российский лидер также озвучил потери украинской армии, которые она понесла в ходе контрнаступления на тот момент. Тогда была названа цифра в 71,5 тыс. человек.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.