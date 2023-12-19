Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы

Все аэропорты Москвы после временных ограничений полностью вернулись к штатной работе с 14:00 мск. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 19 декабря, вводились ограничения. <…> В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов», — указано в Telegram-канале ведомства.

В частности, в Домодедово с 11:33 до 14:00 мск ограничивалось обслуживание вылетающих и прилетающих рейсов. Во Внуково с 11:50 до 14:00 ограничения вводились только для вылетающих бортов.

При этом 16 воздушных судов, которые следовали в аэропорты города, были направлены на запасные аэродромы.

В Росавиации подчеркнули, что в период действия ограничений авиадиспетчеры, экипажи самолетов и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов.

О введенных ранее ограничениях на полеты сообщали в этот день в пресс-службах обоих аэропортов.

Представители Внуково уточняли, что по согласованию с РЦ ОрВД аэропорт временно перешел на прием воздушных судов с другим курсом, а сам выпуск самолетов был приостановлен. Спустя приблизительно час, с 13:30 мск, аэропорт возобновил прием и вылет бортов.

Одновременно в Домодедово также сообщали о временных ограничениях на прием и вылет воздушных судов.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что летевший к столице беспилотник был уничтожен в Одинцовском городском округе Московской области, в результате падения его обломков пострадавших и разрушений нет.