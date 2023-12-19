Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины в 2014 году
Западные государства в некотором смысле «переиграли» Россию в ситуации на Украине после 2014 года, отказавшись от реализации Минских договоренностей. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что при возникновении проблемы Донбасса Москва спокойно пыталась договориться с Киевом и была готова постепенно восстановить территориальную целостность Украины на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях. Эти условия касались безопасности людей, которые проживают в Донбассе, добавил он.
«Мы ничего не делали, но постепенно вынуждены были втянуться, чтобы их всех там не истребили. И Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно нас переиграли, а потом и вовсе отказались от Минских соглашений», — отметил президент.
Путин указал, что позже западные лидеры сами признались, что Минские договоренности был завесой для того, чтобы строить и возрождать украинскую армию, чтобы «втащить Украину в НАТО».
Ранее, 10 декабря, Путин в разговоре с награжденными Героями России напомнил о заключении Минских соглашений и о том, что РФ стремилась к их выполнению. Однако, по его словам, западные лидеры, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, публично признались, что не собирались придерживаться договоренностей с самого начала.
Минские соглашения (Минский протокол) — это документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске. Он предусматривал ряд условий для прекращения огня на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.