Реклама
Прямой эфир
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета
Армия
Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО
Мир
Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за оборонного соглашения страны с США
Происшествия
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
Политика
Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров
Мир
Мишустин заявил о готовности РФ помочь ликвидировать последствия землетрясения в КНР
Общество
Аэропорт Внуково сообщил «Известиям» об ограничениях на прием и вылет самолетов
Общество
ФСБ РФ сообщила о задержании в Дагестане еще одного члена банды Басаева

Суд в ДНР вынес приговор морпеху ВСУ за убийство водителя машины с белой лентой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к 25 годам лишения свободы военнослужащего батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Кристофовича, который весной прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета автомобиль с белыми лентами, убив его водителя. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП) России во вторник, 19 декабря.

Как отмечается, судом было установлено, что в марте 2022 года Кристофович, находясь на боевой позиции на открытом участке местности в Мариуполе, увидел приближающийся гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами под управлением безоружного мирного жителя. Он произвел по автомобилю не менее двадцати выстрелов из пулемета. В результате водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Найдутся все: в РФ создают международный трибунал по преступлениям Киева
Как Зеленский сделал Украину нацистской и кто ответит за тысячи деяний против нацменьшинств в этой стране

В этот же день Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира самоходной артиллерийской батареи ВСУ Сергея Палийчука за обстрелы населенных пунктов республики в начале 2022 года.

Ранее, 5 декабря, также к 28 годам колонии строгого режима был приговорен еще один украинский военнослужащий — Александр Нарыжный, признанный виновным в убийстве жителей Мариуполя. Он и его сослуживцы открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате водитель и пассажир машины скончались на месте, а военнослужащие ВСУ забрали транспортное средство себе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023