Суд в ДНР вынес приговор морпеху ВСУ за убийство водителя машины с белой лентой
В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил к 25 годам лишения свободы военнослужащего батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Кристофовича, который весной прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета автомобиль с белыми лентами, убив его водителя. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП) России во вторник, 19 декабря.
Как отмечается, судом было установлено, что в марте 2022 года Кристофович, находясь на боевой позиции на открытом участке местности в Мариуполе, увидел приближающийся гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами под управлением безоружного мирного жителя. Он произвел по автомобилю не менее двадцати выстрелов из пулемета. В результате водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
В этот же день Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира самоходной артиллерийской батареи ВСУ Сергея Палийчука за обстрелы населенных пунктов республики в начале 2022 года.
Ранее, 5 декабря, также к 28 годам колонии строгого режима был приговорен еще один украинский военнослужащий — Александр Нарыжный, признанный виновным в убийстве жителей Мариуполя. Он и его сослуживцы открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате водитель и пассажир машины скончались на месте, а военнослужащие ВСУ забрали транспортное средство себе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.