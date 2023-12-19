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Военный эксперт раскрыл секрет неуязвимости российского комплекса «Авангард»

Военный эксперт Кнутов: обнаружить российский комплекс «Авангард» невозможно
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокационными станциями благодаря плазме, формирующейся вокруг его оболочки во время полета. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал во вторник, 19 декабря, о ключевой особенности российского комплекса.

Специалист напомнил, что «Авангард» представляет собой гиперзвуковой блок, способный двигаться со скоростью 27 Махов, то есть со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука.

«Более того, он может в полете маневрировать. Как это происходит — загадка, потому что при скорости 27 махов его оболочка покрыта плазмой, потому что слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи. Поэтому такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Кнутов подчеркнул, что комплекс летит не по баллистический траектории, а маневрирует в полете, поэтому ни одна станция не может засечь его и взять на сопровождение.

«Там может находиться и ядерная часть, и обычная, но в принципе его можно использовать и без боевой части, потому что кинетическая энергия настолько огромна, что только путем столкновения он может вывести из строя достаточно серьезные и значимые объекты, включая подземные», — сказал военный эксперт.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», сообщает телеканал «Звезда». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

В этот же день глава государства заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, передает RT.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

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