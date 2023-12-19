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В ДНР осудили двух украинских морпехов за расстрел семи жителей Мариуполя

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум украинским морпехам, которые участвовали в расстрелах мирных жителей Мариуполя, к пожизненному заключению и 24 годам лишения свободы соответственно. Об этом 19 декабря сообщили «РИА Новости» в прокуратуре республики.

Такое наказание суд вынес по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 34-летнего Яна Данилова и его командира 30-летнего Сергея Бензы.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Бензе наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Данилову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в апреле-марте 2022 года Бенза отдал военнослужащим своей роты приказы об убийстве восьми мирных жителей. Исполняя их, Данилов застрелил двоих гражданских.

Другой военнослужащий, который уже был ранее признан виновным, убил троих мужчин и двух женщин. Одной мирной жительнице удалось притвориться мертвой и выжить.

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Ранее, 12 декабря, суд в ДНР приговорил еще одного военнослужащего той же бригады ВСУ к пожизненному заключению за расстрел в Мариуполе двух машин с беженцами. По данным следствия, 22-летний водитель Дмитрий Шалар и его сослуживцы открыли огонь по машинам в марте 2022 года. От полученных ранений погибли четыре человека.

До этого, 7 декабря, Следственный комитет России сообщил о вынесении судом приговора в отношении военнослужащего ВСУ Николая Олексенко за убийство и покушение на убийство жителей города. Олексенко приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с 20 марта по 3 апреля 2022 года он обнаружил двух невооруженных людей и, предполагая, что они придерживаются пророссийских взглядов, выстрелил в них из автомата Калашникова. Один их них скончался, второму удалось скрыться. В этот же период украинец застрелил еще одного мирного жителя, который не представлял какой-либо опасности и не участвовал в военном конфликте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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