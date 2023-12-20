Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Мир
Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран
Мир
Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина

Эксперты оценили политику банков после очередного повышения ключевой ставки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Имеющийся объем пассивов не позволяет большинству банков РФ в настоящее время предлагать условия по вкладам с процентом выше ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил директор сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.

«На мой взгляд, к концу года банки собрали достаточный объем пассивов и не готовы в текущих условиях высоких ставок привлекать долгосрочное фондирование от физических лиц. Если летом большинство банков имели вклады на несколько пунктов выше ключевой ставки, то сейчас такие предложения есть лишь у ограниченного числа кредитных организаций, готовых открывать вклады со ставкой выше 16% годовых», — отметил Новиков.

«Так, Совкомбанк повысил ставки до 15%, ВТБ и Альфа-Банк — до 16%, а Банк ДОМ.РФ — до 16,2%», — отметила менеджер направления «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

В Банке ДОМ.РФ также прокомментировали ситуацию с повышением процентов по вкладам.

«Улучшение условий по вкладам распространяется на наиболее популярные сроки — 3 и 6 месяцев. Такие параметры сейчас выбирают 70% наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По словам Алексея Косякова, многие клиенты предпочитают иметь средства в свободном распоряжении и держат на накопительном счете, несмотря на то что ставки здесь чуть ниже. В Банке ДОМ.РФ, например, треть клиентских сбережений размещена на накопительных счетах. «Клиенты имеют неограниченный доступ к своим деньгам и при этом получают стабильный доход — до 15%», — заключил он.

15 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16% годовых. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%», — говорится в сообщении регулятора.

До этого, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ повысил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023