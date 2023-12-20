Эксперты оценили политику банков после очередного повышения ключевой ставки

Имеющийся объем пассивов не позволяет большинству банков РФ в настоящее время предлагать условия по вкладам с процентом выше ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил директор сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.

«На мой взгляд, к концу года банки собрали достаточный объем пассивов и не готовы в текущих условиях высоких ставок привлекать долгосрочное фондирование от физических лиц. Если летом большинство банков имели вклады на несколько пунктов выше ключевой ставки, то сейчас такие предложения есть лишь у ограниченного числа кредитных организаций, готовых открывать вклады со ставкой выше 16% годовых», — отметил Новиков.

«Так, Совкомбанк повысил ставки до 15%, ВТБ и Альфа-Банк — до 16%, а Банк ДОМ.РФ — до 16,2%», — отметила менеджер направления «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

В Банке ДОМ.РФ также прокомментировали ситуацию с повышением процентов по вкладам.

«Улучшение условий по вкладам распространяется на наиболее популярные сроки — 3 и 6 месяцев. Такие параметры сейчас выбирают 70% наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По словам Алексея Косякова, многие клиенты предпочитают иметь средства в свободном распоряжении и держат на накопительном счете, несмотря на то что ставки здесь чуть ниже. В Банке ДОМ.РФ, например, треть клиентских сбережений размещена на накопительных счетах. «Клиенты имеют неограниченный доступ к своим деньгам и при этом получают стабильный доход — до 15%», — заключил он.

15 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16% годовых. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%», — говорится в сообщении регулятора.

До этого, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ повысил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.