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Глава Минэка отметил планы нарастить экспорт сельхозпродукции в КНР

Решетников сообщил, что Россия нарастит экспорт сельхозпродукции в КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия планирует значительно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай к 2030 году, сообщил 19 декабря журналистам в Пекине министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Так он прокомментировал новую цель Москвы и Пекина по росту товарооборота до $300 млрд.

«С чем связываем увеличение этой цифры: во-первых, в дальнейшем мы рассчитываем динамично наращивать оборот торговли сельхозпродукцией», — пояснил министр.

Он напомнил, что КНР разрешила поставки российской свинины, они начнутся к концу следующего года. Решетников подчеркнул, что у российских производителей свинины избыточные мощности, а у китайского рынка — большой потенциал потребления.

Решетников добавил, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и КНР отвечает интересам обеих стран.

Ранее, 18 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств отметил, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. Он подчеркнул, что за 11 месяцев текущего года торговый оборот двух стран превысил $201 млрд.

До этого, 15 декабря, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что за 10 лет товарооборот между дальневосточными регионами России и северо-восточными провинциями Китая увеличился вдвое.

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7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова ко всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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