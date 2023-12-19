Хуситы пообещали атаковать суда в Красном море каждые 12 часов

Йеменские хуситы заявили о намерении совершать нападения на коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов. Об этом 19 декабря в интервью Al Jazeera сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям.

«Что касается военно-морских операций, то они идут полным ходом. Мы предполагаем, что операции будут осуществляться не реже чем раз в 12 часов», — сказал он.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале США и рядом других государств в Красном море операции «Страж процветания». Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения.

Накануне сообщалось об обстреле в Красном море танкера Swan Atlantic, ходящего под флагом Каймановых Островов. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял некие ответные действия.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и ЕС разрабатывают систему сопровождения судов в Красном море из-за участившихся случаев нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Днем ранее, 17 декабря, портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.