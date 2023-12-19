Почти 50% граждан Молдавии не верят в утверждения об угрозах со стороны РФ

Почти половина граждан Молдавии не верит в так называемые угрозы со стороны России, о которых говорит правительство страны. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает в Telegram-канале «Sputnik Молдова» 19 декабря.

Участников опроса попросили выразить мнение по поводу утверждения ряда политиков о том, что Россия ведет «гибридную войну против молдавского государства». Этому заявлению не верят 47% опрошенных, считает верным это утверждение только 31%, а 18% респондентов вообще не поняли, о чем их спрашивают. Еще 4% затруднились с ответом.

Опрос проводился по заказу молдавской медиакомпании Public Media в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека из разных населенных пунктов.

Президент Молдавии Майя Санду, а также другие официальные лица неоднократно обвиняли Россию в ведении гибридной войны и попытках свержения проевропейского правительства в Кишиневе.

Так, ранее в этот день Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Она отметила, что власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

Ранее, 19 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям», что утверждение Санду о вмешательстве РФ в прошедшие в республике выборы слышать смешно. Учитывая то, что сама президент Молдавии имеет румынское гражданство и проводит чужеродные интересы в своей стране, указала Захарова.

В этот же день немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что проевропейское правительство Молдавии в Кишиневе обвинило Россию в использовании около $5 млн для влияния на выборы. В частности, Санду утверждала, что РФ платила «преступным группировкам» за покупку голосов.

В Молдавии в ноябре проходили выборы в местные органы власти. Отмечалось, что они имеют важное значение, так как предшествуют президентским, которые состоятся в 2024 году, и считаются барометром политических настроений в стране.

6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. Тогда же Захарова отметила, что граждане страны дали честную оценку действующему в государстве тупиковому курсу, который проводит правящая партия.