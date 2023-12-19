Реклама
Прямой эфир
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета
Армия
Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО
Мир
Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за оборонного соглашения страны с США
Происшествия
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
Политика
Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров
Мир
Мишустин заявил о готовности РФ помочь ликвидировать последствия землетрясения в КНР
Общество
Аэропорт Внуково сообщил «Известиям» об ограничениях на прием и вылет самолетов
Общество
ФСБ РФ сообщила о задержании в Дагестане еще одного члена банды Басаева

Почти 50% граждан Молдавии не верят в утверждения об угрозах со стороны РФ

Опрос: почти 50% молдаван не верят в утверждения об угрозах со стороны РФ
0
Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти половина граждан Молдавии не верит в так называемые угрозы со стороны России, о которых говорит правительство страны. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), сообщает в Telegram-канале «Sputnik Молдова» 19 декабря.

Участников опроса попросили выразить мнение по поводу утверждения ряда политиков о том, что Россия ведет «гибридную войну против молдавского государства». Этому заявлению не верят 47% опрошенных, считает верным это утверждение только 31%, а 18% респондентов вообще не поняли, о чем их спрашивают. Еще 4% затруднились с ответом.

Опрос проводился по заказу молдавской медиакомпании Public Media в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека из разных населенных пунктов.

Президент Молдавии Майя Санду, а также другие официальные лица неоднократно обвиняли Россию в ведении гибридной войны и попытках свержения проевропейского правительства в Кишиневе.

Замечающий сосед: как Кишинев копирует политику Украины
И к чему приведут действия Молдавии по разрыву отношений с Россией

Так, ранее в этот день Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Она отметила, что власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

Ранее, 19 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям», что утверждение Санду о вмешательстве РФ в прошедшие в республике выборы слышать смешно. Учитывая то, что сама президент Молдавии имеет румынское гражданство и проводит чужеродные интересы в своей стране, указала Захарова.

В этот же день немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что проевропейское правительство Молдавии в Кишиневе обвинило Россию в использовании около $5 млн для влияния на выборы. В частности, Санду утверждала, что РФ платила «преступным группировкам» за покупку голосов.

В Молдавии в ноябре проходили выборы в местные органы власти. Отмечалось, что они имеют важное значение, так как предшествуют президентским, которые состоятся в 2024 году, и считаются барометром политических настроений в стране.

6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. Тогда же Захарова отметила, что граждане страны дали честную оценку действующему в государстве тупиковому курсу, который проводит правящая партия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023