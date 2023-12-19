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Путин отметил патриотический настрой большинства россиян

Путин заявил, что большинство россиян придерживаются патриотического настроя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Патриотического настроя придерживается большинство россиян, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал Путин.

Президент добавил, что сплоченность и патриотический настрой народа — надежная опора российской армии и флота.

Ранее, 14 декабря, Путин поделился мнением, что участники специальной военной операции по защите Донбасса по окончании конфликта на Украине могут быть востребованы в процессе патриотического воспитания молодого поколения. Они могут научить молодежь сплоченности на личном примере.

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До этого, в июне президент обратил внимание, что российское общество в ходе спецоперации проявило сплоченность — в этом состоит большое преимущество России. Он подчеркнул, что за последнее время выстроено единство общества.

Тогда же глава государства призвал россиян быть сплоченными, Единство, преданность Родине и ответственность за нее завещали россиянам их предки.

Глубокие чувства патриотизма были и остаются священными, подчеркнул президент.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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