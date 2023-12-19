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Губернатор Ростовской области представил достижения региона на выставке «Россия»

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Фото: Официальный портал правительства Ростовской области
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За последние пять лет Ростовской области удалось серьезно укрепить экономический потенциал — на четверть выросла промышленность, на треть увеличился объем инвестиций, в полтора раза ускорились темпы строительства, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Мы гордимся нашими многочисленными достижениями. Донская земля — житница России, лидер по производству зеленой энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны. На Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, вертолеты МИ-26, уникальные самолеты-амфибии», — отметил он.

Голубев добавил, что Ростовская область помогает обеспечивать продовольственную безопасность страны. Отдельная гордость региона — стабильные рекордные урожаи зерновых: ежегодно хлеборобы Донского края собирают по 15-16 млн тонн высококачественного зерна, обеспечивая самый большой вклад в общероссийский каравай, заявил губернатор. По его словам, Ростовская область также занимает прочные позиции среди самых успешных регионов страны по производству подсолнечного масла, молока и овощей.

Во вторник, 19 декабря, состоялась церемония открытия Дня Ростовской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Приветствуя гостей, Голубев выразил уверенность, что программа мероприятия позволит всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям и культуре региона.

На стенде Ростовской области представлены достижения Донского края. Местные творческие коллективы подготовили для гостей концертные программы. Посетители могут поучаствовать в кулинарных мастер-классах ведущих в области шеф-поваров, послушать лекции, посмотреть фильмы об истории региона. Также в программе предусмотрен деловой блок.

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