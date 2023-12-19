В Иране появился завод по производству самолетов
На территории Ирана появился собственный авиационный завод, который работает над созданием транспортного самолета Simorgh. Об этом 19 декабря сообщил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш.
«Производство самолета Simorgh осуществляется при участии министерства путей сообщения, министерства обороны и министерства промышленности Ирана, причем каждое из ведомств выполняет свои конкретные задачи. Сегодня мы можем сказать, что в Исламской Республике есть собственный авиационный завод», — цитирует Мохаммади-Бахша агентство Tasnim.
Где именно расположено предприятие, не уточняется. Известно, что самолет Simorgh будет использоваться для транспортировки грузов и сможет перевозить до 8 т.
До этого, в марте, информационное агентство IRNA сообщало, что Иран начал серийное производство самолета Yasin, на котором будут обучаться военные летчики страны. Отмечалось, что данный турбореактивный самолет предназначен для учебно-тренировочных полетов, но может также оказывать воздушную поддержку.
После, 5 апреля, российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила один из своих самолетов для ремонта в Иран. Отмечалось, что там воздушное судно должны обслужить техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждался в ремонте стоек шасси.