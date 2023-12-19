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В Иране появился завод по производству самолетов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Morris Macmatzen
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На территории Ирана появился собственный авиационный завод, который работает над созданием транспортного самолета Simorgh. Об этом 19 декабря сообщил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш.

«Производство самолета Simorgh осуществляется при участии министерства путей сообщения, министерства обороны и министерства промышленности Ирана, причем каждое из ведомств выполняет свои конкретные задачи. Сегодня мы можем сказать, что в Исламской Республике есть собственный авиационный завод», — цитирует Мохаммади-Бахша агентство Tasnim.

Где именно расположено предприятие, не уточняется. Известно, что самолет Simorgh будет использоваться для транспортировки грузов и сможет перевозить до 8 т.

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До этого, в марте, информационное агентство IRNA сообщало, что Иран начал серийное производство самолета Yasin, на котором будут обучаться военные летчики страны. Отмечалось, что данный турбореактивный самолет предназначен для учебно-тренировочных полетов, но может также оказывать воздушную поддержку.

После, 5 апреля, российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила один из своих самолетов для ремонта в Иран. Отмечалось, что там воздушное судно должны обслужить техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждался в ремонте стоек шасси.

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