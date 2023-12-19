Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Розничная сеть спортивных товаров Decathlon продолжила вести бизнес в России через другие компании. Об этом 19 декабря сообщил портал Disclose.
По его информации, французская компания использует подставную фирму Phenix Limited, зарегистрированную в ОАЭ, чтобы управлять российскими активами. Ею, в свою очередь, через бангладешскую Decathlon Suppliers владеет сингапурская «дочка» Desipro.
При этом официально французская сеть Decathlon объявила об уходе из России и продаже 60 своих магазинов местным предпринимателям, которые организовал сеть Desport. Компания также продолжает поставлять товары своих флагманских брендов, таких как Quechua, Wedze и Kalenji. По данным Disclose, такая схема поставок позволила материнской компании заработать $12 млн.
Поставки фирменной продукции в Россию начались с ноября текущего года, когда была запущена работа Desport. Товары отгружались также из логистических центров Decathlon во Вьетнаме и Китае.
Ранее, 31 октября, сообщалось, что что компания АРМ, купившая российский бизнес спортивного ритейлера Decathlon, запускает Desport. Название сети происходит от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение», которое дало начало слову «спорт» во многих языках мира.
До этого, 21 июля, правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ из 35 магазинов владельцу франшизы Mango. Тогда сообщалось, что новый владелец, согласно условиям сделки, обязан открыть все магазины и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест.
Французская сеть Decathlon объявила, что приостанавливает свою деятельность в России 29 марта 2022 года. В начале июня в магазинах началась большая распродажа, а представители магазина подтверждали покупателям, что это не маркетинговая акция, а подготовка к закрытию.