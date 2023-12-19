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Шойгу: при контрнаступлении ВСУ потеряли более 150 тысяч военнослужащих

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления 4 июня составили 159 тыс. военнослужащих. Об этом 19 декабря рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери», — заявил Шойгу.

Глава ведомства сообщил, что за время контрнаступления были уничтожены 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley, помимо этого, потери противника составили 159 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — добавил министр.

Шойгу рассказал, что Вооруженными силами РФ было уничтожено более 5,8 тыс. иностранных наемников. Среди них 1427 польских наемников, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Также были ликвидированы 103 военных преступника, отличившихся особой жестокостью.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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