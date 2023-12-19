В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов

На предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области стартовала сборка среднеразмерных кроссоверов. В продажу автомобиль поступит в марте-апреле 2024 года, сообщили «Известиям» в компании «Автомобильные технологии».

«Проделали большую совместную работу. Несмотря на трудности, руководство компании не отступило от намеченных планов. Для нас важно, чтобы были сохранены профиль предприятия, рабочие места», — заявил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Выпуск кроссоверов на предприятии организовала российская независимая компания «Автомобильные технологии», которая станет и импортером компонентов, и производителем, и дистрибьютором. Она арендует площади завода в Калужской области и привлекает персонал предприятия «ПСМА Рус» для сборки кроссоверов из машинокомплектов восточного партнера. Машины планируют собирать по технологии SKD4 — на завод приходит окрашенный кузов и еще 1,7 тыс. компонентов.

В этом году планируется собрать опытную партию из 48 машин. В следующем начнется полномасштабное производство. Ориентировочная цена — 4 млн рублей.

В будущем при достижении определенных объемов продаж компания «Автомобильные технолологии» организует сварку и окраску автомобилей. Компания также планирует привлечь производителей компонентов, расположенных в Калужской области. В будущем обещают расширить количество производимых на заводе моделей, в том числе и за счет коммерческой линейки.

23 ноября российская группа компаний «Промышленные инвестиции» завершила приобретение бывшего завода грузовиков шведского концерна Volvo Trucks в Калуге. Холдинг планирует расширять выпуск на заводе отечественного грузового транспорта в партнерстве с автоконцернами России и Китая. Кроме того, сообщается о планах создания нового бренда российских грузовиков.