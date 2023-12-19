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По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего участника спецоперации из города Батайска Романа Рудакова. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, семье погибшего бойца СВО поступали звонки и сообщения с угрозами. По предварительным данным, они осуществлялись с территории Украины.

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Последнюю просьбу военнослужащего Рудакова нашли на стене одного из домов в Марьинке во время зачистки от украинских боевиков. Молодой военный из Батайска написал маркером на кирпиче просьбу позаботиться о его матери, сестре и брате. Один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием Рудакова. Его установят в штабе со знаменем части.

16 декабря «Известия» показали архивное видео с российским бойцом Рудаковым. Он не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

Как уточняется, штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии в составе которой служил Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону до последнего.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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