Около 20 детей пострадали при катании на тюбинге и санках в Брянске
В Брянске с начала сезона во время катания на санках, ледянках и тюбинге травмы получили 15 детей. У многих диагностированы ушибы и компрессионные переломы позвоночника. Они госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям с просьбой не пускать детей на снежные горки, вырастающие вдоль дорог после проезда снегоуборочной техники, сообщает NASHBRYANSK.RU.
На минувшей неделе в городских парках Москвы открыли горки для катания на тюбингах и ледянках. В нескольких парках работают пункты проката, где можно взять необходимый инвентарь. Всего подготовили 20 различных горок — сборно-разборных и сооруженных из снега и льда.