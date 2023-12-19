Эксперт оценил стратегию СПБ Биржи по разблокировке активов

Факт того, что управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) активно коммуницирует с СПБ Биржей, настраивает на позитивный исход решения вопроса по разблокировке активов. Об этом рассказал «Известиям» 19 декабря руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Эксперт уточнил, что у торговой площадки нет трудностей в налаживании контактов с иностранными контрагентами. Однако сложность заключается в том, что иностранным контрагентам пока недостаточно той лицензии, которая ранее была выдана OFAС, чтобы разблокировать активы инвесторов. Поэтому СПБ Биржа ведет активный диалог с OFAC, объяснил Леснов.

«Оценить вероятность того, что OFAC пойдет навстречу, сейчас достаточно тяжело. Но тот факт, что это американское подразделение активно коммуницирует с СПБ Биржей, настраивает на позитивный исход. <...> Биржа дополнительно запросила продлить и расширить действие лицензии, чтобы гарантированно успеть реализовать предложенный механизм. Сейчас самое главное — дождаться ответа со стороны OFAC, после чего будет понятна вероятность успешного развития события», — заключил Леснов.

Ранее в этот день СПБ Биржа сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов. Предполагается, что СПБ Банк — расчетный депозитарий торговой площадки — предложит OFAC возможные механизмы. В том числе, будет предложено вывести СПБ Банк из-под контроля находящейся под санкциями биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка; уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на инвесторов и продлить ее срок; выпустить OFAC специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы, или выпустить OFAC новую генеральную лицензию.

OFAC ввело санкции против СПБ Биржи 2 ноября текущего года. В результате иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой. 7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение таких санкций показывает опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги.