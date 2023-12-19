Жители Крыма отдали мошенникам 26,7 млн рублей за неделю
За минувшую неделю мошенники выманили у жителей Крыма 26,7 млн рублей. От действий злоумышленников пострадал 91 человек.
По данным правоохранительных органов, с 11 по 19 декабря 56 граждан лишились денег после телефонных разговоров. При этом 44 звонка были произведены с использованием различных мессенджеров. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Общий ущерб составил 24,3 млн рублей, у пользователей мессенджеров — 21,1 млн рублей. Все остальные способы мошенничества существенно уступили звонкам по объему ущерба.
За неделю с 4 по 10 декабря в полицию обратились 57 пострадавших от мошенничества граждан. Они лишились 19,5 млн рублей.
Жители Якутии за минувшую неделю отдали мошенникам 11,6 млн рублей. Пострадавшими числятся 14 человек.