Главу компании оштрафовали за срыв благоустройства в липецком Задонске
К административной ответственности привлекли директора и совладельца ООО «Лидер Строй» Сергея Кирпичева. Причина — срыв сроков благоустройства территории в городе Задонске Липецкой области.
Как уточняет ИА «Абирег», компания приводила в порядок территорию вдоль русла реки Тешевка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы должны были завершить до конца этого года.
Подрядчик уже получал предостережение из-за нарушения сроков работ. Несмотря на это, он продолжал нарушать сроки.
Прокуратура также внесла представление в адрес гендиректора «Лидер Строя».
Агентство напоминает, что ранее гендиректор компании «СтройПолимерМонтаж» Александр Привезенцев на полгода лишился поста из-за срыва сроков окончания строительства приюта для животных в Левобережном районе Воронежа.