Праздник русской шапки устроят в Калуге
В Калуге состоится праздник русской шапки. Торжество в честь ушанки проведут в городе впервые. Оно запланировано на 3 января.
Основные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. В программе в числе игр и конкурсов будет и «Шапка желаний», когда каждый участник оставляет свои пожелания на 2024 год.
Наличие шапки-ушанки приветствуется, но необязательно, пишет газета «Весть».
Ранее «СберСтрахование жизни» и сервис для поиска работы и подбора персонала узнали, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Выяснилось, что до 10 тыс. рублей готовы потратить 25% опрошенных, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 27%. Еще 22% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 7% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 8% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% — более 100 тыс. рублей.