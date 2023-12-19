Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Твери
Крупное ДТП произошло в Твери на Петербургском шоссе. В нем участвовали пять автомобилей. Есть один пострадавший.
Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на ГИБДД, водитель Ford Focus не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Largus, двигавшейся впереди. В результате отечественная легковушка врезалась в автомобиль Daewoo Matiz, а тот в свою очередь налетел на Volkswagen Polo. После этого иномарка столкнулась с Skoda Octavia.
Телесные повреждения получил водитель Volkswagen. О его состоянии на данный момент неизвестно.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в подмосковном городе Домодедово тепловоз сбил «КамАЗ», застрявший на железнодорожном переезде. На записи видно, как несколько человек пытались сдвинуть с места застрявший на рельсах тягач. Однако это было безуспешно. Мужчины отбежали от грузовика за несколько секунд до наезда на него тепловоза.