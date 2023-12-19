Площадки для использования пиротехники выбрали в Ижевске
В Ижевске определили специальные места, где можно использовать пиротехнику. Это сделано для соблюдения необходимых мер пожарной безопасности.
Такие точки появились в каждом районе столицы Удмуртии. ИА «Сусанин» уточняет, что в Ленинском районе это площадка между Кузебая Герда и Клубной, в Октябрьском — нижняя часть эспланады на набережной Ижевского пруда, в Первомайском — площадка у остановки «Улица Ильфата Закирова», в Устиновском — площадка у прудика на перекрестке улиц Автозаводской и Союзной, в Индустриальном районе — Березовая роща.
Ранее «Известия» выяснили, что российские регионы начали менять формат празднования Нового года. Об отказе от салютов или пышных празднеств заявили в Краснодарском крае, Крыму, Воронеже, Ростовской области. В ряде регионов уже введены запреты на продажу и использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней.