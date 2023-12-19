Российские военные взяли в плен польского наемника, которого бросили боевики из его группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 декабря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наемника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали», — рассказал Сальдо.

Российские военнослужащие оказали поляку первую медицинскую помощь и отправили в тыл, откуда его доставят в госпиталь.

Губернатор подчеркнул, что такое отношение к пленным — норма для ВС РФ, где есть четкий алгоритм по работе с пленными и ранеными.

«Если наши противники будут поступать по-другому, значит они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации», — указал Сальдо.

Также губернатор призвал украинских боевиков выходить на связь с российскими военными, чтобы получить инструкцию по безопасной сдаче в плен.

«Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье. Россия тебе это обеспечит», — заключил он.

Ранее, 14 декабря, Сальдо сообщал о недовольстве политикой президента Украины Владимира Зеленского воевать до последнего солдата среди бойцов ВСУ. Украинские военнослужащие рассказали, что их терпение на исходе, и они готовы повернуть оружие на Киев.

До этого, 18 ноября, губернатор также рассказал о приказе ВСУ бросать раненых на левобережье Херсонщины. Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие рассказали, что на правом берегу Днепра наемники расстреливали тяжелораненых.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.