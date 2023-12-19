Отлов бездомных собак проведут в двух населенных пунктах Коми

В Коми в Княжпогостском районе проведут отлов бездомных собак. Мероприятия состоятся в населенных пунктах Емва и Серегово. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на районную администрацию.

За работы отвечает ООО «Аракс». Операция планируется на среду, 20 декабря. В администрации уточнили, что отлавливать будут безнадзорных животных, в том числе тех, у которых есть ошейник и учетный знак, но находящихся на улицах и в общественных местах без сопровождающего.

Ранее в городе Вуктыле в Коми власти запретили выпускать животных на самовыгул. Местных жителей попросили не отпускать собак на самовыгул до тех пор, пока в городе не завершится обустройство специального приюта для животных.