Один человек погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в квартире дома в Выборгском районе. Один человек погиб.
Информация о возгорании поступила утром 19 декабря из дома на проспекте Луначарского. Площадь горения составила 2 кв. м, уточняет телеканал «78». Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. В помещении обнаружено тело человека.
По факту возгорания проводится проверка.
18 декабря пожар произошел в квартире дома по улице Школьной. Перед возгоранием был слышен взрыв. Однако признаки взрыва в помещении не обнаружены. 59-летний мужчина погиб, 18-летняя девушка госпитализирована с отравлением угарным газом.