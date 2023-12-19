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В Союзе торговых центров рассказали о разочаровании в заменившем Zara бренде

Люлин: российские торговые центры разочарованы в преемнике Zara
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Управляющие российских торговых центров считают бренды, заменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин во вторник, 19 декабря.

СТЦ опросил управляющих торговых центров и составил рейтинг лучших и худших переоткрытий по продажам.

«Наибольшим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга. Среди причин низких продаж указывают узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку», — пояснил Люлин в беседе с «РИА Новости».

Второе место в антирейтинге занимает бренд Obuv (CCC), третье — бренды RE, СИН, CR, XC, MO. Четвертое место досталось Motherbear (бывшая Mothercare), а пятое — «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's).

При этом некоторые из лидеров антирейтинга оказались одновременно в топ-5 лучших переоткрытий. Например, сеть «Вкусно — и точка» заняла первое место, на втором — Rostics, на третьем — «Л'Окситан», на четвертом — бренды LPP, на пятом — Sneaker Box.

Люлин допустил, что торговые центры будут искать замену для брендов, продажи которых оказались ниже, чем у их предшественников. Среди претендентов он выделил российские магазины, например MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, или компании из Турции Koton, LC Waikiki и Collin’s.

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В прошлом году испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже бизнеса в России ливанской группе компаний Daher, а также что Zara останется в России с названием «Новая мода».

Inditex продала Daher функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирован в ОАЭ) в марте 2023 года. В периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. В дальнейшем Daher создала локальные бренды специально для россиян. Так, вместо Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka этой весной в стране начали открываться магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet.

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