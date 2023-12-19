Полиция задержала подозреваемого в убийстве рабочего в Краснодаре
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве рабочего в Краснодаре. Об этом 19 декабря сообщил источник «Известий».
По его данным, по подозрению в убийстве был задержан местный житель Константин Ф. Правоохранители изъяли у него ружье MP-153 12 калибра.
В отношении задержанного в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
Накануне неизвестный расстрелял строительный вагончик с рабочими в Краснодаре, в результате чего один человек погиб, еще один ранен. Мужчина открыл огонь, предположительно из ружья, по бытовке с двумя рабочими. Отмечается, что мужчина выстрелил не менее четырех раз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») и ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»), сообщили в региональном управлении ведомства.