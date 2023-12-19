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Заболеваемость ОРВИ снизилась на 13,2% в Красноярском крае

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За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Красноярском крае на 13,2%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За медицинской помощью обратились больше 16,5 тыс. человек. В 63,3% на инфекцию жаловались взрослые.

В ведомстве отметили, что доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости увеличилась до 14,3%. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что такая ситуация типична для текущего периода времени.

Прививки от гриппа поставили больше половины жителей Красноярского края.

В Магаданской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог почти на 69%. За лечением обратились больше 1,1 тыс. человек, в том числе 818 детей.

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