Заболеваемость ОРВИ снизилась на 13,2% в Красноярском крае
За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Красноярском крае на 13,2%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
За медицинской помощью обратились больше 16,5 тыс. человек. В 63,3% на инфекцию жаловались взрослые.
В ведомстве отметили, что доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости увеличилась до 14,3%. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что такая ситуация типична для текущего периода времени.
Прививки от гриппа поставили больше половины жителей Красноярского края.
В Магаданской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог почти на 69%. За лечением обратились больше 1,1 тыс. человек, в том числе 818 детей.