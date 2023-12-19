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Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс»

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Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor решил продать свой российский завод в Санкт-Петербурге российской фирме ООО «Арт-Финанс», сообщило 19 декабря агентство Yonhap.

Одобрение на продажу «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге получено на внеочередном заседании совета директоров, состоявшемся ранее во вторник.

Покупателем названа российское ООО «Арт-Финанс», цена сделки составила 10 тыс. рублей. Соглашением о продаже завода предусмотрена возможность выкупа предприятия в течение двух лет после продажи.

Автопроизводитель продолжит оказывать послепродажное обслуживание автомобилей, проданных россиянам.

Завод в Санкт-Петербурге запустили в работу в 2010 году, он приостановил работу в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих на фоне украинского конфликта.

Он производил Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio X-Line и Kia Rio.

Ранее СМИ передавали, что автопроизводители Kia и Hyundai намерены покинуть авторынок России до Нового года. По их информации, компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

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В октябре независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил «Известиям», что до момента продажи российских активов завода Hyundai в Санкт-Петербурге корейские автопроизводители никуда с российского рынка уходить не собираются. По его словам, с января по август 2023 года концерн продал на российском рынке, к примеру, 957 премиальных автомобилей Genesis.

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