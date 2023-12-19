Машина загорелась на 105 км МКАД
Автомобиль загорелся на 105 км МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 19 декабря.
«На внешней стороне 105 км МКАД (в районе развязки с Щелковским шоссе) загорелся автомобиль. <...> Движение в районе аварии незначительно затруднено», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Оперативные службы города работают на месте происшествия. Выяснятся информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 5 декабря автомобиль такси загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. В результате пострадал водитель, пишет РИАМО. Мужчину с ожогом руки доставили в медучреждение, сообщает телеканал «360».