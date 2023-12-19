Полиция в Екатеринбурге изъяла из семьи девочку-маугли
В Екатеринбурге полиция изъяла из семьи 13-летнюю девочку-маугли, ребенок жил в антисанитарных условиях в квартире с религиозной матерью и не посещал в школу. Об этом сообщил 19 декабря «Известиям» руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Девочка находится в больнице, а ее мать отправили на психиатрическую экспертизу. В квартире, где жила семья, правоохранители обнаружили множество религиозных атрибутов, таких как иконы, большой крест и портрет Григория Распутина.
Горелых уточнил, что за неисполнение матерью обязанностей по воспитанию ребенка женщине грозит лишение родительских прав.
«Сама девочка сейчас находится в больнице, ее мать прошла краткий курс лечения в специализированной больнице. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников территориального отдела внутренних дел», — сообщил Горелых.
В полиции сейчас решают вопрос о привлечении матери девочки-маугли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Ситуация находится на контроле у руководства территориального ОВД.
Проверку обстоятельств воспитания девочки проводит и прокуратура Екатеринбурга. Будет изучена деятельность органов системы профилактики по работе с данной семьей. Еще будет установлено, поступали ли ранее сигналы от соседей и других лиц о противоправных действиях со стороны матери в отношении девочки-маугли.
Правовую оценку дадут и в связи с отсутствием у ребенка начального и среднего общего образования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Родительскими правами называют совокупность прав отца и матери по воспитанию и содержанию своих детей, не достигших возраста 18 лет. В ноябре «Известия» рассказали, что родителей, которые не справляются со своими обязательствами по отношению к ребенку, по закону могут лишить родительских прав.
Решение вправе вынести только суд при наличии достаточных оснований.