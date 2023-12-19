Пять ледовых переправ открыли в Красноярском крае
За сутки в Красноярском крае открыли пять ледовых переправ. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на службы спасения региона.
В ведомстве уточняют, что четыре переправы действуют в Эвенкии, еще одну переправу открыли в Ермаковском районе. Всего в регионе проезд доступен по 14 ледовым дорогам в семи районах.
Водителям напоминают, что при использовании переправы необходимо соблюдать требования дорожных знаков и учитывать грузоподъемность. Проезжать по льду вне переправы запрещено.
В Амурской области утром 19 декабря машина провалилась под лед в районе переправы Свободный — Введеновка. Проезд по ледовой дороге при этом был запрещен. Машину вытащили спасатели, пострадавших нет.