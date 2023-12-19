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Предприятиям уточнят случаи для заключения платных договоров с метеослужбами

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Уточнения для бизнеса в сфере обязательного заключения договоров с метеослужбами — такие поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили 19 декабря «Известия». Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России.

Действующие положения, пояснил он «Известиям», не позволяют определить критерии, исходя из которых на хозяйствующий субъект может быть возложена обязанность заключить с учреждением гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды возмездный договор на оказание информационных услуг, связанных с получением прогнозов неблагоприятных метеорологических условий. Сейчас они неоднозначны.

«Цель предлагаемых изменений — конкретизировать положения законодательства, чтобы оправданные публичные цели, которые преследует государство, не приводили бы к неправомерному ограничению предпринимательской деятельности и не препятствовали ее осуществлению», — рассказал Черепанов.

Он пояснил, что законопроект должен определить, что общая информация о неблагоприятных метеорологических условиях относится к данным о состоянии окружающей среды или экологической информации. А они являются общедоступной информацией. Соответственно, к такой информации не может быть ограничен доступ, если это не государственная тайна.

«Кроме того, могут составляться специализированные (объектно-ориентированные) прогнозы неблагоприятных метеорологических условий. Такие прогнозы могут предоставляться хозяйствующим субъектам на возмездной основе», — подчеркнул Черепанов.

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7 декабря сообщалось, что Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора в ходе внеплановой проверки в ЗАО «Белгородский цемент» (входит в «Цемрос») выявило 29 нарушений, из-за которых предприятие наносит ущерб экологии. Так, в десятки раз были превышены нормативы по выбросам, их очистка не проводилась. Компанию и ответственное должностное лицо оштрафовали на 242 тыс. рублей.

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