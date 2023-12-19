Застрявшего на льду молодого оленя спасли под Энгельсом
Сотрудник заказника «Центральный» в Энгельсском районе помог застрявшему на льду молодому оленю. Об этом сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.
Животное вышло на занесенный снегом лед на волжской протоке. Олень пытался доползти по скользкой поверхности до берега, но, вероятно, выбился из сил и просто лежал на снегу.
На помощь ему пришел сотрудник охотничьего заказника, пишет ИА «Взгляд-инфо». Он подтащил обитателя леса к суше, где зверь смог встать и убежать в лес.
Ранее в декабре сообщалось, что израненного детеныша лося спасли около заправки в районе рабочего поселка Мулловка Саратовской области. Туда его загнали бездомные собаки.