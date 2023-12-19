Житель Биробиджана перечислил мошенникам 1,2 млн рублей
В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 43-летний мужчина лишился 1,2 млн рублей.
По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он убедил биробиджанца, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным и планируют оформить кредит. Потерпевший согласился оформить собственный кредит, сообщает ИА EAOMedia.
После оформления займа биробиджанцу поступил звонок от «следователя». Он дал инструкции, через какой банкомат необходимо совершить перевод средств. После осуществления перевода мошенники перестали выходить на связь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В Сахалинской области женщина из-за мошенников лишилась больше 3,7 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредиты и перечислить средства на посторонние счета.