Хорошо открытое старое

На днях стало известно, что в электромобили Илона Маска Tesla введут «инновацию» — автомобиль при ДТП автоматически сможет вызвать службу 911. Обновление прошивки станет доступно владельцам на следующей неделе — это своеобразный подарок к Рождеству и Новому году. И уже не первый. Так, в 2022-м компания добавила в бортовой компьютер автомобиля интеграцию со Steam — онлайн-сервисом распространения игр, а годом ранее были добавлены приложение TikTok и игра Sonic the Hedgehog.

Некоторые обновления софта у Маска продаются за круглые суммы, а здесь — действительно новогодний подарок — бесплатно! Мы все привыкли верить в новаторство Маска. Но можно ли рассматривать в таком ключе эту «инновацию»? Мы уверены, что нет и вот почему.

С 2015 года в промышленной эксплуатации находится первая и единственная в мире (со столь развитым функционалом) национальная система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», которая устанавливается во все вводимые в эксплуатацию в России автомобили. На сегодняшний день к ней подключено более 10 млн транспортных средств. Система передала спасателям свыше 340 тыс. экстренных вызовов.

При ДТП важна не столько работа ПО, сколько функционирование устройств, обеспечивающих экстренный вызов. Для этого нужны спецпроцедуры сертификации их работоспособности в случае аварий. Не ясно, сделана ли была эта сертификация с помощью краш-тестов, или Маск обошелся всего лишь заменой софта. Тогда этот подарок практически ничего ему не стоил.

Похожий на Tesla функционал еще в 2000-х годах предлагался ведущими автопроизводителями, особенно в Европе. Ничего инновационного в этом нет. Главная проблема реализации опции экстренного вызова лежит совсем в иной плоскости. Этот инструмент невозможно воплотить с помощью корпоративных систем, даже таких распиаренных, как автомобили Tesla. В России эта осознали еще в 2000-х годах, а решение было найдено при создании «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чтобы продумать ключевые проблемы опции экстренного вызова, в системе был организован комплекс технических и организационно-технических решений. Перечислю, на мой взгляд, основные. Во-первых, связь в рамках «ЭРА-ГЛОНАСС» работает на сетях всех сотовых операторов страны, используя, по сути, единственную в мире сеть MVNO (сокращение от англ. mobile virtual network operator — «мобильный виртуальный сетевой оператор») такого масштаба.

Во-вторых, для условий слабого сигнала в российском решении предусмотрена передача СМС-сообщения.

В-третьих, с учетом того, что «ЭРА-ГЛОНАСС» — государственная система, вызов идет с eCall-флагом, то есть имеет высшую степень приоритета, «расталкивая» все остальные вызовы.

В-четвертых, всё происходящее в «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет юридическую значимость, как следствие — гражданин может предъявить судебную претензию в случае ненадлежащего реагирования при экстренном вызове. Ничего подобного нет и не может быть у Маска в Tesla, а без этого возможности такой системы экстренного реагирования ограничены.

У нас особенность русского менталитета в том, что мы себя часто излишне критикуем и преувеличиваем заслуги других. Но применительно к таким системам, как «ЭРА-ГЛОНАСС», следует напомнить, что в Европейском союзе система e-Call с близким функционалом начала разрабатываться приблизительно с 2000 года, то есть на 10 лет раньше, чем было принято решение о создании российской. Однако она так и не была выполнена, потому что власти в ЕС не смогли преодолеть не то чтобы различные интересы стран, сколько интересы европейских автопроизводителей, которые считали, что опцию экстренного вызова должны выполнять они. Хотя, как мы видим из уникальных особенностей «ЭРА-ГЛОНАСС», такая реализация была просто невозможна на корпоративном уровне.

Всё сказанное про корпоративные системы европейских автопроизводителей можно приравнять и к решению Tesla, которое представляется пользователям как «инновация». Как тебе такое, Илон Маск? Вас недавно приглашали в Москву поговорить о развитии беспилотных технологий. Оказывается, нам есть еще о чем поговорить.

Автор — директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

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