Больше 735 млн рублей курортного сбора получит Краснодарский край в 2023 году
С начала 2023 года сумма курортного сбора в Краснодарском крае превысила 735 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на информацию главы региона Вениамина Кондратьева.
Эксперимент по курортному сбору проводится на территории 11 муниципалитетов. Полученные с туристов средства планируется использовать для благоустройства парков и прогулочных зон, а также строительства новых объектов. В этом году планируется реализовать 32 мероприятия общей стоимостью больше 694 млн рублей.
Сбор составляет 50 рублей с человека в день в Сочи и 30 рублей на остальных территориях. С 1 января 2024 года курортный сбор расширят на Новороссийск, Туапсе и поселения Мостовского района.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге средства курортного сбора в 2024 году планируют направить на полное благоустройство двух пляжей в Курортном районе. Кроме того, власти обсуждают финансирование реставрации Московских триумфальных ворот.