Вылов устриц ограничили в Амурском заливе в 2024 году
В Приморском крае ввели ограничения по вылову креветок и устриц в 2024 году. Соответствующий приказ опубликовало Министерство сельского хозяйства РФ.
Согласно документу, вылов креветок будет ограничен в Японском море в подзоне Приморья и в Западно-Сахалинской подзоне. Запрет будет действовать с 1 по 31 марта, уточняет ИА PrimaMedia. Ограничение не будет распространяться на вылов в научно-исследовательских и контрольных целях.
Вылов устриц запрещен в Амурском заливе и в подзоне Приморья в течение всего года.
По итогам операции «Путина» в Приморском крае выявили 121 факт незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов. В отношении браконьеров возбудили 73 уголовных дела. Еще 122 нарушителя привлечены к административной ответственности. Всего изъято 89 орудий лова, 61 сеть, 16 лодок, а также больше 44 т рыбы лососевых пород.