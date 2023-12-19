Бродячие псы загнали лосенка на заправку в Мулловке

Детеныша лося спасли около заправки в районе рабочего поселка Мулловка Мелекесского района. Туда его загнали бездомные собаки, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области во вторник, 19 декабря.

Инцидент произошел днем ранее. Местные жители, обнаружившие загнанное животное, оперативно позвонили в минприроды. На помощь пришли сотрудники департамента охотничьего хозяйства, пишет ulpravda.ru.

Вероятно, лосенок заблудился и пришел в населенный пункт. На вид ему около шести–семи месяцев. В тот же день его доставили в ульяновский зоопарк. Жителя леса осмотрели ветеринары и обнаружили на его теле покусанные раны. Животному требуется лечение.

На данный момент зверь находится в специальном вольере на 30-дневном карантине. В дальнейшем будет решаться его судьба. Скорее всего, лосенка уже нельзя выпускать в естественную среду обитания, и он останется на полувольном содержании в зоопарке.