Жительница Сахалина отдала мошенникам 3,7 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Холмского городского округа (Сахалинская область). Потерпевшая лишилась больше 3,7 млн рублей.

По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей банка. Она спросила у потерпевшей, не подавала ли та заявку на смену номера и заявки на кредит. Далее собеседница стала убеждать сахалинку, что та якобы стала жертвой мошенников, и ей необходимо оформить кредиты. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Злоумышленники проводили беседы с использованием видеосвязи. Это убедило женщину довериться и выполнить инструкции. Она перевела средства на посторонние счета.

В Якутии за минувшую неделю жертвами мошенников стали 14 человек. Общий ущерб превысил 11,6 млн рублей.