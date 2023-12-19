Участок Калужско-Рижской линии метро с 3 по 8 января закроют в Москве

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро Москвы с 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт. Об этом 19 декабря сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Будут закрыты станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная».

«ПАО «МОЭК» (Московская объединенная энергетическая компания. ― Ред.) в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке», ― пояснили в департаменте.

Уточняется, что ограничение будет действовать в праздничные дни, когда людей в общественном транспорте меньше. Для пассажиров будут ходить бесплатные автобусы КМ, а также действовать бесплатный повторный вход в метро, добавляет «Газета.Ru».

Кроме того, предлагаются альтернативные маршруты через Большую кольцевую линию (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК) и регулярные маршруты наземного транспорта.

Ранее, 8 декабря, движение на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Щелковская» и «Партизанская» было остановлено из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Движение восстановили в тот же день.