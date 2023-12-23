Стало известно, где россияне отдыхали чаще всего в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip подвел тревел-итоги 2023 года и 23 декабря рассказал «Известиям», куда чаще всего ездили и летали его клиенты и сколько времени они провели в дороге.

Оказалось, что в среднем путешественники проводили в самолете три часа 15 минут, в поезде — 13, а в автобусе — девять часов. Средняя дальность перелета составила 2031 км (примерно как от Москвы до Тбилиси), на поезде туристы проезжали примерно 619 км (почти как от столицы до Пскова), а на автобусе — 460 км (чуть больше, чем от Москвы до Нижнего Новгорода).

Дольше всего в 2023 году в дороге провел путешественник, отправившийся на поезде из Москвы во Владивосток: путь занял семь дней и шесть часов. На автобусе один турист проехал два дня 18 часов, он добирался из Москвы в Бишкек. А другой россиянин летел с Бали в Сан-Франциско: маршрут с двумя пересадками (в Дохе и Нью-Йорке) занял два дня 11 часов.

В уходящем году на самолетах чуть активнее летали мужчины: на них пришлось 53% авиабилетов. А вот на поезде чаще ездили женщины: на них оформлено 52% ж/д билетов. Самолет для поездок выбирали в основном люди в возрасте от 26 до 40 лет — их доля составила 39,3%. На поезде же обычно путешествовали более взрослые пассажиры, от 41 до 60 лет (33,5%).

Стоимость самого дорогого авиазаказа за границу в 2023 году составила 3 707 000 рублей: столько турист заплатил за четыре билета (из них два детских) бизнес-классом из Санкт-Петербурга на Пхукет и обратно. По России же дороже всего обошелся перелет в «бизнесе» из Москвы в Южно-Сахалинск шестерых пассажиров (включая двоих детей): он стоил 1 065 000 рублей.

Самое дорогое путешествие на поезде обошлось в 390 000 рублей. Столько заплатил путешественник за четыре взрослых билета в мягком вагоне из Москвы в Симферополь.

На проживание в отеле за рубежом компания из четырех взрослых и одного ребенка потратила 3 838 000 рублей: столько стоил номер в пятизвездочной гостинице Ченду в Китае на 18 ночей, причем питание в эту сумму не входило. Отдых в России оказался бюджетнее: компания из четырех взрослых заплатила за неделю в пятизвездочном отеле с завтраками в Москве 800 000 рублей.

Самым популярным российским городом у туристов стала Москва: в столицу оформлено 30,8% от всех авиазаказов и 24,7% ж/д бронирований по стране, а также 25% отельных бронирований. За границу пользователи сервиса чаще всего летали в Ереван (на столицу Армении пришлось 17,8% авиазаказов), а отели бронировали в Стамбуле (11,1% отельных заказов). А среди автобусных маршрутов наибольшим спросом пользовались поездки из Ростова-на-Дону в Москву: доля заказов по этому направлению составила 2,2%.

В России в 2023 году наибольшим спросом пользовались отели категории «три звезды»: на них пришлось 31,1% от всех заказов. За границей популярнее всего были четырехзвездочные гостиницы, доля которых составила 33,3%. Чаще всего россияне останавливались в отелях ненадолго: 73,1% бронирований оформлено на срок от 1 до 3 дней.

15 декабря СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая cтрана» выяснили, что более трети россиян (36%) планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу. Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.